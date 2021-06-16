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Uyuşturucu taciri tutuklandı

Marmaris Narkotik ekiplerinin uzun süredir takibinde olan 30 yaşındaki Ö.C.A isimli uyuşturucu taciri gece saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı.

MUĞLA 16.06.2021, 16:09
Uyuşturucu taciri tutuklandı

Marmaris Narkotik ekiplerinin uzun süredir takibinde olan 30 yaşındaki Ö.C.A isimli uyuşturucu taciri gece saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı.

Narkotik ekiplerinin şahsın evinde ve aracında yaptığı aramalarda 3 parça halinde Bin 251 Gram esrar maddesi, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 700 TL ve 100 dolar para ele geçirildi.

Şahıs bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
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