Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Muğla’nın Menteşe İlçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarı çalışmaları sonucu, Menteşe İlçesi Karamehmet Mahallesi’nde ikamet eden M.A. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı. İstihbarat, KOM Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde arama köpeği ‘Kont’ destekli arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada çok miktarda metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 555 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Ayhan D. ile Sedat Ü. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evinde uyuşturucu bulunan M.A isimli şahıs ise, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.