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Uyuşturucu getirirken yakalandılar

Bodrum’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA 25.03.2021, 18:54
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Uyuşturucu getirirken yakalandılar

Bodrum’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda İzmir’den Bodrum’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı.

Uyuşturucunun nakledileceği aracın plakasını tespit eden Narkotik ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bahse konu aracı ilçe girişinde durdurdu. Polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilince E.A. O.A ve A.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.
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