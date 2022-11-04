Usulsüz yollarla ehliyet veren 3 kişi gözaltına alındı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ’usulsüz yollarla ehliyet alan şahıslara’ yönelik yapılan operasyonda sürücü kursu sahibi, memur ve bir işçi olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Fethiye’de usulsüz yollarla ehliyet verildiği bilgisi üzerine hareket geçildi. Savcılık tarafından Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği SRC sorularını gayrimeşru olarak temin edip usulsüzlük yapıldığı ve kursiyer yerine başkalarını sınava sokarak maddi menfaat sağlandığı tespit edildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde, Fethiye’de sürücü kursu sahibi A.R.Ö., İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü memuru R.S. ve işçi olan K.Ö. isimli 3 şahsın ikametlerine operasyon düzenlendi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 3 adet düzenlenmiş evrak, 3 akıllı telefona da el konuldu. Şüpheli A.R.Ö., R.S. ve K.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.