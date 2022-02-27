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Üreticiler çiğ süt desteğinin arttırılmasını istiyor

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan vekili ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için üretici fiyat endeksinin (ÜFE) göz önünde bulundurularak, çiğ süt desteğinin en az 1 TL olması gerektiğini vurguladı.

MUĞLA 27.02.2022, 09:50
Üreticiler çiğ süt desteğinin arttırılmasını istiyor

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan vekili ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için üretici fiyat endeksinin (ÜFE) göz önünde bulundurularak, çiğ süt desteğinin en az 1 TL olması gerektiğini vurguladı.

Milaslı üreticilerin 2007 yılında bir araya gelerek kurduğu ve 2008’de faaliyete başlayan Milas Süt Birliği, 20 üreticiyle çıktığı üretim serüvenine 3 bin üreticiyle devam ediyor. Muğla’nın Milas ilçesinde kaliteli süt üretimi gerçekleştirirken, üreticiyi kalkındırmayı, tüketiciyi korumayı amaçlayan birlik, hedeflerinin de üzerine çıkarak ilçeyi kalkındıracak birçok önemli atılım gerçekleştiriyor. Birliğin yıllık cirosunun 300 milyon TL’nin üzerinde olduğunu söyleyen Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan vekili ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için üretici fiyat endeksinin (ÜFE) göz önünde bulundurularak, çiğ süt desteğinin en az 1 TL olması gerektiğini vurguladı.

Milas’ın çok sayıda kırsal mahallesi olduğunu ve üyelik için çok sayıda talep geldiğini söyleyen Gezgin, “Hizmette sorun oluşturmamak adına adımlarımızı dikkatli atıyoruz. Sadece sütü üreticiden alıp pazarlamıyor birçok konuda üreticilerin yanında oluyoruz. Aylık 5 bin tonluk yem tedarikini sağlayarak, üreticinin yem maliyetlerini yaklaşık yüzde 10 oranında düşürüyoruz. Ayrıca kurduğumuz satış yerimizle, çiftçiye mahsuplaşma yoluyla uygun ödeme koşullarında makine ekipman, çiftlik malzemeleri sağlıyoruz. Birliğimiz kuruluşu olan Birliğim Gıda ile üreticimizi ve tüketicimizi memnun eden bir anlayışla şarküteri hizmetimizi sürdürüyoruz.” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı onaylı çiğ süt satışı yapılan Süt Matik’leri Milas’ın çeşitli noktalarına yerleştirdiklerini söyleyen Gezgin, “Piyasada 15 TL civarında olan 1 litre çiğ süte, Birliğimizin Süt Matikleri ile tüketiciler 7 TL’den ulaşabiliyor. Milas’ın tüm mahallelerine hitap edebilecek şekilde Süt Matik bayilikleri verdik. Turizm beldelerinde de Süt Matik yerleştirerek daha fazla tüketicinin kaliteli süte uygun fiyattan ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Milas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) Milas Süt Birliği’nin Süt İşleme Tesisi için hafriyat ve tesviye çalışmalarının tamamlandığını ve proje çalışmalarında son aşamaya gelindiğini kaydeden Gezgin, “Üyelerimizin ürettiği sütü ve eti işlenmiş ürün olarak tüketiciye sunmayı hedefliyoruz. 13 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulacak olan tesis, süte ve ete değer katarken ilçede istihdam da sağlayacak. Kendi markamızla, kendi ürettiğimiz sütten, etten işlenmiş ürünlerimizi yapacağız. Ayran, yoğurt, tereyağı gibi süt ürünleri ve üyelerin ürettiği etten de sucuk, salam gibi et ürünleri üreterek Milas markası ile tüketime sunacağız.” dedi.

Gezgin, tarım ve hayvancılığın güçlü tutulması için sektörün lokomotifi olan küçük aile işletmelerinin desteklenmesinin hayati önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Süt fiyatlarının üreticiye yeterli gelmediğini ancak enflasyon baskısıyla armasıyla birlikte market raflarında 1 litre sütün, 20 TL’leri görebileceğini söyleyen Gezgin, “Üretici kazanamadığı için 2020 yılında 3 bin 100 Euro’ya ithal ettiğimiz düveleri, damızlık olarak tutamayıp kesime göndermek zorunda kalmıştı. Bu büyük bir milli servet kaybıdır. Desteklemeler artırılmadıkça, hayvancılık birkaç yılda bir gerçekleşen bu döngüden çıkamayacak. Çiğ süt fiyatının 4,70 TL olması maliyetleri karşılamıyor ancak biraz daha artırılırsa tüketici süt alamayacak. Biz kime süt üreteceğiz. Girdi maliyetlerini düşürelim, destekleri artıralım.” dedi.

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