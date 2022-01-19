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Üreten bir nesil yetiştirmek için dünya öğretmenleri el ele verdi

Öğrencilere içinde bulunduğumuz çağa özgü beceriler kazandırmak, gelişen teknolojiye ayak uyduran bireyler yetiştirmek için çaba harcayan 4 ülkeden 15 okul öncesi öğretmeni; üreten, sorgulayan, araştıran ve eleştirel düşünen bireyler yetiştirmek için el ele verdi.

MUĞLA 19.01.2022, 09:37
Üreten bir nesil yetiştirmek için dünya öğretmenleri el ele verdi

Öğrencilere içinde bulunduğumuz çağa özgü beceriler kazandırmak, gelişen teknolojiye ayak uyduran bireyler yetiştirmek için çaba harcayan 4 ülkeden 15 okul öncesi öğretmeni; üreten, sorgulayan, araştıran ve eleştirel düşünen bireyler yetiştirmek için el ele verdi.

Eğlenerek öğrenmede önemli role sahip olan okul öncesi öğretmenleri, yaptıkları her yenilikçi uygulama ile çocukların gelişiminde büyük bir etkene sahip olduklarını tekrar tekrar ortaya koyuyor. Stem Box da bu yenilikçi uygulamaların arasında yer alıyor.

Milas Cumhuriyet İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni İpek Özek ve İtalya Istituto Comprensivo ’Perri-Pitagora’ - Scuole dell’infanzia ’Piccolo Principe’e ’Tommaso Fusco’ Okulu’ndan Giovanna Caruso’nun kuruculuğunu yaptığı Stem Boc eTwinning Projesi’ne Milas Cumhuriyet İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Derya Acar ve Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Öncesi Öğretmeni Pınar Özdemir, Balıkesir Ayvalık’tan Neslihan Kulçak, Ankara Sincan’dan Ergüzel Çiçek, Ankara Yenimahalle’den Rabia Korkut, Van Erciş’ten Darin Ulakçı Altınkaynak, Mersin Yenişehir’den Buket Ünlü, İtalya’dan Antonella De Marco ve Milena Cadenelli, Romanya’dan Gratiela Elena Antonescu, Yunanistan’dan Maria Stavianoudaki, İstanbul Güngören’den Melek Olgun Çanakkale Kepez’den Münevver Tunç gönül vererek, emek harcıyor. Üreten, sorgulayan, araştıran ve eleştirel düşünen bireyler yetiştirmek için el ele veren öğretmenler, öğrencilerini bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için yeni nesil bir öğretim tekniği olan STEM ile tanıştırdı.

4 tema, 4 hikaye

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren projenin kurucu öğretmeni İpek Özek, ekim ayında başlayan projede dört tema üzerinden her ay bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, “On Türk, beş yabancı öğretmen arkadaşım, hazırlanan Stem Etkinlik Planı’nı çocukların birebir katılımıyla uygulamakta. Öğretmen arkadaşlarımla birlikte projenin amacına ulaşması için yoğun uğraş veriyoruz. Çocuklar, kahramanımız Asela’ya yardımcı olmak için her temada farklı bir probleme çözüm yolu bulmak için çaba harcıyorlar” dedi.

’Rüzgar enerjisi’ ile başladılar

Her temada bir probleme çözüm aramak için yola çıkan minikler, ekim ayında rüzgar enerjisi konusu kapsamında susuzluğa çözüm aramak için rüzgarla hareket eden su değirmenleri hazırladı. Rüzgar gülü ve rüzgar çanları hazırlayarak rüzgar temasını pekiştirme fırsatı bulan öğrenciler başarma duygusunu da yürekten yaşadı.

Alerjisi olan ’Asela’ için ’doğal boya’

Kasım ayında ‘doğal boya’ teması kapsamında; kimyasal boyalara alerjisi olan Asela için doğal boya yapımını öğrenen çocuklar, öğretmenleriyle bitkilerden doğal boya elde ederek tişört ve tablo boyadı. Çocukların en sevdiği yemeklerin başında gelen makarna, pancar suyuyla renklenerek, çocukların midelerini şenlendirdi.

Geri dönüşüm unutulmadı

Aralık ayında ise minikler geri dönüşüme dikkat çekerek ahşap çubuk, pipet ve boncukla matematik çalışmalarında kullanmak üzere kendi abaküslerini tasarladı. Plastik şişe ile balonla giden araba yapıp kendi aralarında hem yarıştı, hem öğrendi, hem de eğlendi.

Ekmek israfına da dikkat çekildi

Ekmek israfına da değinilen projede, çocuklar aileleriyle mutfağa girerek bayat ekmekle yapılabilecek birbirinden lezzetli tarifleri deneme fırsatı buldu. Bayat ekmekten ekmek kavurması, papara, tirit, ekmek süpürgesi, yalancı paça, kalacuş, ekmekli omlet, ekmek karıştırması, yumurtalı ekmek aşı, ekmekli ezme ve bayat ekmek köftesi yapan çocuklar mutfakta küçük birer aşçıya dönüştü.

Geri dönüşüm konusunu pekiştirmek amacıyla, internet bağlantısı olan herhangi bir akıllı cihaz vasıtası ile erişilebilen oyun ve eğlence tabanlı öğrenme portalı olan Kahoot Yarışması da gerçekleşen etkinlikler arasında yer aldı.

Bir probleme çözüm bulmak için yapılan çalışma olan Stem’de öğrenciler, kahramanları Asela’nın karşılaştığı problemlere çözüm aradı. Ocak ayı ‘mıknatıs’ temasında ise; okul gösterisi öncesinde yere saçılan iğnelerle başı derde giren Asela’ya öğrenciler yol gösterecek.

Proje ekibi, öğrencileriyle pusula ve buz pisti tasarımı yaparak, mıknatıslarla ilgili oluşturacakları hikaye ile projeyi tamamlayacak.

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