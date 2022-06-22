Ünlü besteci Bodrum’da sahne aldı

Bestelerin efendisi olarak tanınan Bülent Özdemir ile Gökçe, geçen Kasım ayında kurularak faaliyetine başlayan Bodrum İş İnsanları Derneği’nin kuruluş gecesi ve dernek binasının açılışında sahne aldı. Özdemir, “Ben de derneğe üye oldum. Dolayısıyla ben de bir iş insanı oldum.” dedi.

Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Jandarma Kavşağındaki dernek binasının açılışına Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt’un da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta Sezen Aksu, Sibel Can, Yıldız Tilbe, Ajda Pekkan gibi birçok ünlü sanatçıya besteler yapan ve bestelerin efendisi olarak tanınan Bülent Özdemir sahne aldı. Bülent Özdemir’in gitarıyla çaldığı, Gökçe’nin söylediği şarkılar davetliler de eşlik etti.

Bodrum İş İnsanları Derneği’ne kendisinin de üye olduğunu dile getiren Bülent Özdemir, “Bizlerle sizleri buluşturan Bodrum İş Derneği’ne ve başkanı sevgili Mete’ye teşekkür ediyoruz. Ben de derneğe üye oldum. Dolayısıyla ben de bir iş insanı oldum. Hiçbir zaman öyle bakmadım ama gerçekten bir iş yapıyoruz. Güzel de bir iş” dedi.

Bodrum İş İnsanları Derneği Başkanı Mete Yılanlı, yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

“Bodrum İş İnsanları Derneği olarak bir olduk birlikte olduk, Dünya’ya marka olmuş Bodrum’u daha da yüceltmek için adımımızı attık. Kasım ayından bu yana sizlerin desteği ile büyümeye devam ediyor ve yapılan yatırımların Bodrum İçin olup Bodrum’da kalmasına özen gösteriyoruz. Derneğimizin kapıları her sektörden insana açıktır. Tüm fedakarlıklarımızla birlikte Bodrum için çalışacağız, birlikte güçleneceğiz. Değerli misafirlerimiz, bu özel gecede yanımızda olduğunuz için tüm dernek üyeleri adına teşekkürlerimizi iletiyor ve keyifli bir akşam diliyorum.”