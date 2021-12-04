banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?

Üniversite öğrencilerinin sorunlarını dinlediler

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

MUĞLA 04.12.2021, 16:13
Üniversite öğrencilerinin sorunlarını dinlediler

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı başında üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacının karşılanması için yurt olarak hizmet vermeye başlayan Turgutreis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan Uygulama Oteli’nin konferans salonunda gerçekleşen buluşmaya Kaymakam Bayar ve Başkan Aras ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli ve Turgutreis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mert Kavak katıldı.

Öğrencilerin sıkıntı ve taleplerinin dinlenmesi için düzenlenen buluşmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum’da eğitim gören üniversite öğrencilerinin şartlarının iyileştirilmesi ve yurt konusunda kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının özveriyle çalıştığını belirttiği konuşmasında, “Belki burada kaldığınız ortam pek istediğiniz gibi olmayabilir ama biz elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz aslında buraya konuşmaya, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz demeye değil, sizleri dinlemeye geldik. Biliyorsunuz burada sizi ağırlıyoruz sadece. Bu sene yetiştirebilir miyiz bilmiyoruz ama inşallah önümüzde ki seneye yetiştiririz ve sizleri daha güzel ortamlarda okutma imkanımız olur" dedi.

Kendisini üniversite yıllarına götüren bir buluşma olduğunu da belirten Kaymakam Bayar, öğrencilik yıllarında yaşadığı sıkıntılı ve güzel anılarını paylaşarak eğitimin önemine de dikkat çekti.

Göreve geldiği ilk andan itibaren Bodrum’da eğitim gören üniversite öğrencilerinin özellikle barınma sorununa yönelik sıkıntıları yakından takip ederek, sorunun çözülmesi yönünde ilgili kurumlarla devamlı diyalog halinde olduğunu belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Seçildiğimizden beri özellikle üniversitemizin yurt sorunu hep gündeme geldi ve biz de bunu hayata geçirebilmek için birçok girişimde bulunduk. Ben kendim de Ortakent’te yaşadığım için sizlerin sorunlarını biliyorum, özellikle ulaşım konusunda çok ciddi sorun var. Konaklama konusunda sorun var. Bodrum’un artık geldiği son noktada kiraların sadece öğrencilerin değil, devlet memurlarının da karşılayamayacak duruma gelmesi hepimizi üzüyor, zaman zaman açıklamalarda yapıyoruz. Bu nedenle sizlerin yurt sorununu çözmenin en doğru yolunun kampüs içerisinde çözmenin olduğunu biliyoruz. Burada da sağ olsun Milli Eğitim Müdürlüğümüz size Uygulama Oteli’ni açarak bir yuva sağladı. Biz de belirli saatlerde servis koyarak sizlerin ulaşımdaki sorunlarını engellemeye çalıştık. Çünkü okul ile burası biraz ters kalıyor ve normal dolmuş ile gitmeye kalksanız iki veya üç araç değiştirmeniz gerekecek ve bu da sizi hem maddi, hem de zaman açısından sizleri yoracak bir şey. Biz de bu nedenle sizlere servis açısından destek olmaya çalışıyoruz, tabi ki bu hizmetimize devam edeceğiz. Ama dediğim gibi nihai hedefimiz; size en kısa sürede kampüsün içerisinde bir yaşam alanı kazandırmak. Bununla ilgili çalışmalarımız da devletimizin ilgili kurumlarıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, “Biz tabi burada bu soruna kayıtsız kalamazdık. Kaymakamımızın direktifiyle hemen bu kurumumuzu size tahsis ettik. Belediyemizin de desteğiyle gerekli onarımları yapmak suretiyle sizi burada memnuniyetle ağırlamak istiyoruz, ağırlamaya çalışıyoruz. Buraya hem kaymakamımız hem belediye başkanımızın ifade ettiği gibi sizi dinlemeye geldik. Bir eksiğimiz, bir problemimiz varsa çözüm noktasında katkı sunmamız veya sizin burada daha iyi bir şekilde eğitim-öğretim yılını tamamlamanız üzere sizi dinlemeye geldik. Varsa yapmamız gereken, sizleri dinleyerek hep beraber çözeceğiz” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan ise yaptığı kısa konuşmada, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a, okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli de sıkıntıların çözümü için yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek, “Öğrenciler, bizim hayata hazırladığımız insanlar, geleceğimizi, Türkiyemizi emanet edeceğimiz insanlar ve bu yüzden onları en iyi şekilde okutmak hepimizin boynumuzun borcu. Ve biz bu borcu ödemek için devletimizin milletimizin bütün imkanları seferber edildi. Umarım bütün bu çabalar öğrencilerimizin daha başarılı olması için çok çok verimli olacaktır, önemli olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sıkıntı ve talebini dile getirmek isteyen öğrenciler tek tek konuşarak yaşadıkları sıkıntı ve çözüm önerilerini dile getirdi. Öğrencilerin istek ve taleplerine açık sözlülükle cevap veren Kaymakam Bayar ve Başkan Aras, yapılmayan ya da yapılamayan işlerin nedenlerini detaylı bir şekilde açıklarken, çözüme kavuşabilecek konularında hızlı bir şekilde çözülmesi için ilgili kişilere anında talimat verdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 15 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 14 20
11. Sivasspor 15 19
12. Antalyaspor 14 18
13. Gaziantep FK 14 18
14. Altay 14 17
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 13 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. İstanbulspor 14 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Gençlerbirliği 14 20
10. Samsunspor 13 19
11. Adanaspor 14 18
12. Menemenspor 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7