Üniversite öğrencilere Büyükşehir Belediyesi kampında buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılında gönüllülük esası ile kurduğu Sosyal Gençlik Masası (SOGEM) gönüllüsü öğrenciler, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği etkinlikte bir araya geldi.

8-9 Ekim tarihlerinde bir gece konaklamalı olarak Marmaris Çubucak Tabiat Parkı’nda düzenlenen Gençlik Kampına SOGEM gönüllüsü gençler ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bu yıl kayıt yaptıran 46 öğrenci katıldı.

Gençlik Kampında katılımcılara Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri ve Sosyal Gençlik Masası faaliyetleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldıktan sonra çadır kurma eğitimi verilerek doğa ile iç içe yaşama becerisi kazandırılmaya çalışıldı.

Kampta katılımcılara yönelik halat çekme, ip atlama, akıl ve zeka oyunları, voleybol, basketbol ve ayak tenisi turnuvaları gibi birçok etkinlik düzenlendi. Kampta denize girerek bol bol eğlenen öğrenciler, akşam da dolunay altında canlı müzik performansı sergileyerek geceye renk kattılar.

SOGEM’in Marmaris Gençlik Kampı’na katılan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi İbrahim Talan, 4 yıldır SOGEM gönüllüsü olduğunu ifade etti. Talan, “Gençlik kampında her şey en ince ayrıntısına kadar çok güzel düşünülmüş. Bizim gibi gençler için de kamp deneyimini hissetmek ve sosyalleşmek için gayet güzel bir etkinlik. Ortalama bir öğrencinin böyle bir kamp deneyimini geçirmesi için harcaması gereken para çok fazla. Bizim tek yapmamız gereken SOGEM’e üye olarak oradaki etkinliklere katılmak istediğimizi belirtmek. Geri kalan her şey Büyükşehir Belediyesi tarafından ayarlanıyor” dedi.

Marmaris Gençlik Kampı’na katılan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Batuhan Menekşeli ise, sosyal yönünün gelişmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yardımlarıyla birçok etkinliğe katıldığını vurguladı. Menekşeli, “Gençlik kampımız çok güzel geçiyor. Burada diğer bölümlerden arkadaşlarla denize girdik, hep birlikte voleybol oynadık. Muğla sosyal yönümün geliştirilmesinde önemli yer edindi. Gençlerin içerisinde olmasından dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim” ded.

Kampın ikinci gününde SOGEM Gönüllü Gençleri arasında bulunan ve aynı zamanda Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Milli Tekvandocusu olan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Eylül Nur Arslan tarafından deniz kenarında toplu halde açık hava egzersizleri yaptırılarak katılımcıların birlik, beraberlik ve uyum içerisinde hareket edebilme yetilerinin gelişimine katkı sağlandı.