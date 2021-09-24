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Üniversite ile Optisyenler arasında Türkiye’de ilk protokol

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile 13. Bölge Muğla Optisyen-Gözlükçüler odası arasında Türkiye’de ilk defa işbirliği protokolü imzalandı.

MUĞLA 24.09.2021, 16:35
Üniversite ile Optisyenler arasında Türkiye’de ilk protokol

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile 13. Bölge Muğla Optisyen-Gözlükçüler odası arasında Türkiye’de ilk defa işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversite Senato salonunda düzenlenen protokol imza törenine MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla İptisyenler-Gözlükçüler Odası Başkanı Sinan Çetinkaya, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Fatih Mehmet Demir ile Oda yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Oda Başkanı Sinan Çetinkaya, işbirliği protokolünün önceki dönem Başkanı Hakan İnan tarafından başlatıldığını belirterek, “Biz oda oyarak mesleğimizin ve optisyenlik öğrencilerinin eğitiminden ticari hayata başlamalarından hayatın here evresinde başarılı olmaları için bu protokole büyük önem veriyoruz. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan bu protokolün ülkemize ve tük meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Fatih Mehmet Demir, optisyenlik-gözlükçülük mesleğinin nadide mesleklerden birisi olduğunu belirterek, “Daha önce dernek statüsünde ola odamız 2017 yılında oda statüsüne geçti. Muğla Türkiye’deki 20 odadan birisi oldu. Optisyenlik programının Muğla’da olmasının özel bir yeri var. Çünkü Türkiye’nin en önemli çerçeve üreticilerinden birisi olan Yalçın İnan bu fabrikayı Muğla’da açtı. Bugüne kadar Üniversite ile oda arasında bir gönül işbirliğimiz vardı. Bu protokol ile bu gönül işbirliğini yazılı bir işbirliğine dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Optisyenlik öğrencilerinin teorik eğitimin yanında uygulama eğitiminin olmazsa olmazını düşünerek opsitsyenlik programı öğrencilerinin hem yaz döneminde meslek stajlarını verimli hale getirmek bu protokolün en önemli maddesi” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek toplumun üniversitelerden beklentisinin her geçen yıl arttığını belirterek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak da bu beklentileri karşılamak için çalıştıklarını açıkladı. Rektör Çiçek, “Geçmişte Üniversiteler sadece öğrenci mezun etmek için çalışıyordu. Ardından bilim ve teknolojinin her geçen gün gelişmesi ile üniversitelere AR-GE misyonu yüklendi. Biz de öğrencilerimizi en süt seviyede eğitim almaları konunda çalışıyoruz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak öğrencilerimizin meslek hayatlarına atıldıklarında mesleklerini en iyi şekilde icra edebilmeleri için Üniversite olarak sektörlerle karşılıklı olarak kazan-kazan prensibini ön plana alarak işbirliği protokolleri imzalamaya başladık. Eğitim Fakültemiz ile başlayan sahaya çıkma çalışmalarımız diğer tüm birimlere sıçradı. Geçen hafta bir firma ile ‘Marka ders’ protokolü imzaladık. Bu örneği bugünlerde biz başka fakültelerimiz ile devam edeceğiz. Amacımız sektörü üniversite getirmek. Üniversiteyi sektöre götürmek. Ülkemizin 2023, 2071 güçlü Türkiye hedefleri açısından çok iyi sonuçlar vereceğini düşünüyorum” dedi.

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