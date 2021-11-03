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Üniversite ile GEKA arasında yatçılık sektörüne ara eleman protokolü

Denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını karşılamak için MSKÜ Bodrum Denizcilik MYO Müdürlüğü tarafından geliştirilen ‘Mavi Nesil: Denizcilik ve yatçılık sektöründe eğitim, beceri ve istihdam edilebilirliği geliştirme merkezi’ projesinin protokolü imzalandı.

MUĞLA 03.11.2021, 17:57
Üniversite ile GEKA arasında yatçılık sektörüne ara eleman protokolü

Denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını karşılamak için MSKÜ Bodrum Denizcilik MYO Müdürlüğü tarafından geliştirilen ‘Mavi Nesil: Denizcilik ve yatçılık sektöründe eğitim, beceri ve istihdam edilebilirliği geliştirme merkezi’ projesinin protokolü imzalandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senato salonunda gerçekleştirilen imza törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, proje paydaşları ve rektör yardımcıları ile Bodrum Denizcilik MYD Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli katıldı.

İmza töreninde konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, yatçılık sektörünün ara elaman ihtiyacının karşılanması açısından projenin çok önemli olduğunu ve yat sektörünün ara eleman ihtiyacının Bodrum Denizcilik MYO tarafından karşılanması için önemli bir adım olacağını belirtti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise sektör ile Üniversite arasındaki işbirliği protokollerini büyük önem verdiklerini belirtti. Rektör Çiçek, “Farklı odaların, farklı sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği çok güçlü bir proje olarak görüyorum bunu. Bu proje ile ilgili uzun süredir çalışıyoruz. Bu konuda sektörden de talepler gelmişti. Çok güçlü bir proje hazırladık. Bu proje ile belli bir oranda engelli bireylerimizi de iş sahibi yapacağız. Başta Sayın Valimiz olmak üzere bu projeye emek veren herkese teşekkür ediyorum. Türkiye’nin 2023, 2071 hedeflerine ulaşmasında büyük katkı sunacağını umuyorum” dedi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmeye uygun bulunan proje ile denizcilik, yat imalatı ve yat turizm sektörü için ihtiyaç duyulan iş gücü potansiyeline sahip bireylerin, bir iş bulabilecek, işini koruyabilecek, geliştirebilecek ve değişim halinde uyum sağlayabilecek, denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu çeşitlilikte ve kabiliyette nitelikli personel ve ara eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik uygulamalı mesleki eğitim verecek birim oluşturulacak.

Boya, Kaynak, Elektrik-Elektronik, Ahşap-Kompozit, Makine ve Teçhizat, Bilgisayar, Yat hizmetleri, Denizde güvenlik olmak üzere 7 adet farklı alanlarda uygulamalı mesleki eğitim atölyesi hayata geçirilecek. Denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu çeşitlilikte ve kabiliyette nitelikli personel ve ara eleman ihtiyacını karşılayarak istihdam edilebilirliğin arttırılması, denizcilik sektörü kapsamında bilgilendirme, danışmanlık ve istihdam imkanları için web portalı kurulması amacıyla altyapı ve atölyeler oluşturulacak.

Proje uygulama alanı ve altyapı tesisleri MSKÜ Bodrum Denizcilik MYO’nun yer aldığı Bodrum Ortakent Kampüsünde gerçekleştirilecek. Proje ortakları arasında Bodrum Kaymakamlığı, Muğla’ya Hizmet Vakfı, Bodrum Belediyesi, Ören Yat Kooperatifi, Bodrum Ticaret Odası yer alıyor. Ayrıca, projeye İMEAK Bodrum Deniz Ticaret Odası da, dış destekçi olarak mali destekte bulunacak.

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