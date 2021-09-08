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Uluslararası Zurna Festivaline Marmaris’te yoğun ilgi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Uluslararası ZurnaZen Festivalinin ikinci günü Marmaris’te 19 Mayıs meydanında düzenlendi.

MUĞLA 08.09.2021, 11:24
Uluslararası Zurna Festivaline Marmaris’te yoğun ilgi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Uluslararası ZurnaZen Festivalinin ikinci günü Marmaris’te 19 Mayıs meydanında düzenlendi.


Dünya’da sadece Muğla’da yapılan Zurna Festivali olma özelliği taşıyan Zurna Zen Festivalinin ikinci günü zurna ustaları, halk oyunları ve Hüsnü Şenlendirici’nin klarnet konseri ile son buldu.


Festivalin sanat danışmanı Ünal Yürük "Geçtiğimiz yıllarda Çin’den dahi gelen olmuştu, Zurna’nın geniş bir coğrafyada bilindiğini gördük. Bu akşam da İspanya’dan, Makedonya’dan, Bulgaristan’dan ve Azerbeycan’dan gelen zurna ustalarımız var. Bu kültürün tanınması çok gurur verici” dedi.


Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici’nin çaldığı müziklere seyirciler oynayarak katılırken, konser alanına HES kodu ve PCR testi sorgulanarak giriş izni verildi.


Uluslararası ZurnaZen Festivaline 17i Türk 4’ü yabancı toplam 21 zurna sanatçısı katıldı. Türkiye dışından Bulgaristan’dan Demir Kurtov Azerbaycan’dan Fagan Alasgarov, Makedonya’dan Abdı Sulımanov ve İspanya’dan Manuel Sabate Benanch katılıyor.


ZurnaZen Festivali Marmaris’ten sonra Datça ve Milas ilçelerinde devam edecek.

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