Uluslararası yetenekler Bodrum’da bir araya geldi

7 Temmuz 2021 Çarşamba günü başlayan Uluslararası Opera ve Müzik sanatları Akademi Festivali’ne Sianji Well-Being Resort Kaplıca Hotel ev sahipliği yaptı. Vocal Academy of Opera - Bodrum kapsamında Yeni Zelanda, Meksika, İtalya, Almanya, İngiltere gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden profesyonel sanatçılar, gelecek vadeden yetenekler ve akademisyenler Sianji Well- Being Resort Kaplıca Bodrum Hotel’de bir araya geldi. Yaşları 18-40 arasında değişen katılımcılar Türkiye’den de müzisyen ve akademisyenlerle de çalışma fırsatı buldu. 17 Temmuz’a kadar çeşitli organizasyonlarda sahne alacak olan yetenekler, opera, klasik, ve caz eserlerinden örneklerle müzik ziyafetler sunacak.