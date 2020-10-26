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Uluslararası Yelken yarışı başladı

ULUSLARARASI YELKEN YARIŞI BAŞLADI

MUĞLA 26.10.2020, 15:43
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Uluslararası Yelken yarışı başladı

Marmaris Uluslararasi Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Marmaris Uluslararası Yarış Haftası’nın 31’incisi 24 Ekim de kayıt işlemleri ile başladı. 24-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan yarışın ilk rekabeti başladı.

Türkiye, Amerika, Bulgaristan, Hollanda, Romanya ,Rusya, Letonya, İngiltere ve Danimarkalı 9 ülkeden 850 kişiden oluşan yelkencilerin yarıştığı turnuvaya 102 tekne katıldı. İlk gün 2 yarış ile yapılan yarışlar rüzgarın uygun hıza erişmesinin ardından Marmaris körfezinde başladı.

Irc 5 grup, Irc Charter 4 grup olmak üzere 9 sınıfın yarıştığı yarışlarda ilk gün iki yarış, diğer günler bir yarış ve son gün tek yarış ile toplu start alınması planlanıyor.

Marmaris körfezinde yelkenlilerin yarışı renkli görüntülere yer verdi.

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