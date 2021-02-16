Uluslararası yarışmanın teması “Pandemi”

Muğla Büyükşehir Belediyesinin 5 yıl ulusal olarak düzenlediği ve geçen yıl ilk kez Uluslararası düzeyde hayata geçirdiği karikatür yarışmasının bu yıl 2’nci Uluslararası Karikatür Yarışması gerçekleştirilecek.

Geçen yıl yerli ve yabancı karikatüristlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın bu yıl ki teması “Pandemi, Covid-19” olarak belirlendi. Son başvuru tarihi 17 Mayıs 2021 olan 2’nci Uluslararası Karikatür Yarışmasında dereceye girenlere toplam 32 Bin TL değerinde ödül verilecek.

Bu yıl, ünlü karikatürcüler Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yılmaz, Sait Munzur Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk ile mizah yazarı Savaş Ünlü’nün ve Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin seçici kurul olarak belirlendiği yarışmada jüri toplanma tarihi ise 29 Mayıs 2021 olarak duyuruldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 14 Haziran 2021 yılında sonuçları açıklanacak yarışmaya amatör ve profesyonel herkesin katılabileceği belirtilirken yarışmaya katılmak isteyenlerin yarışma şartnamesine www.mugla.bel.tr adresinden ulaşabilecekleri açıklandı. Ayrıca, “yarışmacıların şartnameye uygun olarak hazırlanmış eserlerini Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Menteşe-Muğla adresine ulaştırmaları gerekiyor” denildi.