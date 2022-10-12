Uluslararası öğrenciler için oryantasyon programı

Program çerçevesinde MSKÜ’ye yeni kayıt olan uluslararası öğrenciler için eğitim sistemi, MSKÜ imkanları, öğrenci toplulukları, değişim programları, ülkemizde yasal kalış işlemleri, sağlık sistemi, gençlik merkezi etkinlikleri, barınma ve sosyal yaşam gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programla birlikte aynı zamanda öğrencilere yönelik il tanıtım gezisi düzenlendi.