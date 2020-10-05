Uluslararası Karikatür yarışmasının ödülleri veriliyor

Pandemi önlemleri çerçevesinde 9 Ekim Cuma günü saat 16.00’da Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan ödül törenine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün de katılacak.

“Göç” konulu karikatür yarışmasında 44 ülkeden 477 eser, Türkiye’den ise 271 Türk eseri yer aldı. Belçika Karikatürcüler Derneği Başkanı Rudy Gheysens, Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Dr. Yeditepe Ün. Öğrt. Gör.-Karikatürcü), Şevket Yalaz (Karikatürcü), Sait Munzur (Karikatürcü), Savaş Ünlü (Mizah Yazarı), A. Kadir Uslu (Karikatürcü), Mehmet Selçuk (Karikatürcü-Koordinatör) ve Büyükşehir Belediyesi temsilcisinden oluşan jüri birbirinden değerli eserler arasından dereceye girenleri belirlemede oldukça zorlandı.

1’inci Uluslararası Karikatür yarışmasına İngiltere’den katılarak 1. Ödülünü kazanan Mehmet Arslan özel gerekçeleri nedeniyle yarışmadan çekildi. Buna göre 2. lik ödülü Türkiye’den Özcan Çalışkan’ın olurken, 3. lük ödülünü ise Ukrayna’dan Olena Tsuranova kazandı. Bunun yanı sıra jüri tarafından 3 mansiyon ödülü belirlendi. Bunlar; 1. Saeed Sagedhi (İran), 2. Mojmir Mihatov (Hırvatistan), 3. Oğuz Gürel (Türkiye). Ayrıca Naz Ağaoğlu (Balıkesir), ve Toprak Efe Pehlivan (Bursa) 18 yaş altı ödülüne layık görüldüler. Mümin Durmaz ise Turan Özdemir özel ödülünü kazandı.