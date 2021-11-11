Uluslararası Karikatür Yarışması’nın ödülleri veriliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2’ncisi düzenlenen ‘Pandemi-Covid-19’ temalı Uluslararası Karikatür Yarışmasının kazananlarına ödülleri veriliyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde 12 Kasım saat 11.00’de düzenlenecek olan ve pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek ödül törenine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün yanı sıra birçok sanatseverin de katılması bekleniyor.

Yurtdışından en fazla başvuru İran’dan

58 farklı ülkeden 667 kişinin 251 karikatür ile başvuru yaptığı yarışmaya yurtdışından en çok katılım 124 kişi ile İran’dan oldu. Endonezya’dan 22, Hindistan’dan ise 21 kişinin başvuru yaptığı yarışmaya Türkiye’den 236 kişi katıldı.

Yarışmanın birincisi Fransa’dan Shahrokh Heidari

Karikatür yarışmasında Fransa’dan Shahrokh Heidari birinci, Hırvatistan’dan Dado Kovacevic ikinci, ABD’den David Hafez ise üçüncü oldu. Mansiyon Ödüllerini Belçika’dan Luc Descheemaeker, Türkiye’den Sarkis Paçacı ve Antalya’dan Yavuz Özhan Önür kazandı. Ayrıca Turan Özdemir özel ödülünü Eskişehir’den Mehmet Zeber, 18 Yaş altı ödüllerini Sinop’tan Zeki Tabaklı, Çorum’dan ise Selin Bozkurt kazandı.