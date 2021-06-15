banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe
MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hamdolsun’ çıkışı şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hamdolsun’ çıkışı şaşırttı
Dolar yeniden yükselişe geçti
Dolar yeniden yükselişe geçti

Uluslararası karikatür yarışmasına rekor katılım

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen uluslararası karikatür yarışmasına Dünya’nın değişik ülkelerinden yoğun katılım sağlandı. Uluslararası Karikatür yarışmasının bu yıl teması Dünya’yı ve Türkiye’yi etkisi altına alan ‘pandemi-COVİD-19’ olarak belirlenmişti.

MUĞLA 15.06.2021, 12:01
Uluslararası karikatür yarışmasına rekor katılım

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen uluslararası karikatür yarışmasına Dünya’nın değişik ülkelerinden yoğun katılım sağlandı. Uluslararası Karikatür yarışmasının bu yıl teması Dünya’yı ve Türkiye’yi etkisi altına alan ‘pandemi-COVİD-19’ olarak belirlenmişti.

58 ülkeden katılım sağlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası karikatür yarışmasına 58 ülken 665 eser sahibi 2 bin 245 adet karikatürle başvuruda bulundu. Türkiye’nin yanı sıra ABD, Çin, İtalya, İspanya, İngiltere, İran, Japonya ve Fransa gibi ülkelerden katılım sağlandı. Türkiye’den 234 başvuru sahibi yarışmaya 234 eserle katıldı.

Ünlü karikatürcüler seçici kurulda

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘pandemi- COVİD-19’ temalı uluslararası karikatür yarışmasında ünlü karikatürcüler Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Sait Munzur, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk ile mizah yazarı Savaş Ünlü ve Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin seçici kurul olarak belirlendiği yarışmada jüri üyeleri önümüzdeki günlerde toplanarak dereceye giren eserler belirlenecek.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
18°
hafif yağmur
banner493