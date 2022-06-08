Uluslararası Karikatür yarışması sonuçlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3’ncü uluslararası karikatür yarışmasına 60 ülkeden 482 eser sahibi, Bin 140 karikatürle katıldı. Karikatür yarışmasının konusu geçtiğimiz yıl Muğla’da birçok noktada çıkan ve 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangınlara dikkat çekmek amacıyla ‘Yangın’ olarak belirlenmişti.

Büyükşehir Belediyesinin jüri üyeleri Bin 140 karikatürü dikkatle inceledi. Jüride ünlü karikatürcüler Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Sait Munzur, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Sarkis Paçacı ile mizah yazarı Savaş Ünlü yer aldı. Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılında ulusal olarak başlattığı, 2020 yılından bu yana da uluslararası olarak düzenlediği yarışmaya eser sahipleri bugüne kadar toplam 4 bin 135 karikatür gönderdi.

Birincilik ödülü Antalya’ya gitti

Yangın konusuyla düzenlenen 3’üncü Uluslararası Karikatür yarışmasının birincilik ödülünün Antalya’dan Kürşat Zaman kazandı. İranlı Safad Rafeei ikinci, Kocaeli’den Ahmet Özalp ise üçüncü oldu. Mansiyon dalında Hırvatistan’dan Mojmir Mihatov birinci, İstanbul’dan Nuhsal Işın ikinci, Bursa’dan Fatih Aksular üçüncü oldu.

18 yaş altı ödülünü ise Çorum’dan Hatice Uysal ve Sinop’tan Zeynep Türkmen kazandı. Ödül töreni ilerleyen bir tarihte Büyükşehir Belediyesi duyurulacak.