Uluslararası Halikarnassos Bodrum Müzik sona eriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Halikarnassos Bodrum Müzik Festivali devam ediyor. 4 Nisan 2022 tarihinde başlayan festival 13 Nisan 2022 günü sona erecek.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4 Nisan 2022 tarihinde başlayan Uluslararası Halikarnassos Bodrum Müzik Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 2 orkestra ve 3 oda müziği konserinden oluşan festival, 13 Nisan tarihinde sona eriyor.

Halikarnassos Bodrum Müzik Festivali açılış konseri Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde dünyanın birçok ülkesinde konserler veren ünlü Ney Üstadı Ercan Irmak solistliğinde başladı ve Türk besteci C. Reşit Rey’in “Türkiyem” adlı Senfonik Şiirinden bölümler sahnelendi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’de açılış konserine katılırken sanatçılara çiçek takdim etti ve “Kültür Kenti Muğla” için bu etkinliğin çok önemli olduğunu, bundan sonrada böylesi değerli organizasyonlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Müzik festivalin ikinci gününde İrina Nikotina(keman), Julia repak(viyolonsel) ve Aslı Tuncay’dan(piyano) oluşan Barcorolle trio seslendirilirken, Heredot Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde W.A. Mozart ve İ. Baran’ın eserleri dinleyicilerden büyük beğeni aldı.

Festivalin üçüncü gününde İzmir Klarnet Kuartet sahne alırken,

dördüncü gününde 4 usta çellistten oluşan Quartetto Turco Dört Viyolonselin izleyici ile buluştu. Konserde Vivaldi’den Aşık Veysel’e değişik eserler sahnelendi.

Halikarnassos Bodrum Müzik Festivali’nin kapanış konseri 13 Nisan tarihinde yapılacak. Halit Turgay ve Cem Babacan "Halit Turgay Akdeniz Rapsodisi"ni seslendirecek. Kapanış konserinin sürprizi ise Halit Turgay’ın bu konser için, daha önce bestelemiş olduğu “Halikarnas” isimli üçlüsünü flüt, viyolonsel ve piyano için yeniden düzenlemesi ve orkestra şefi Münif Akalın’ın viyolonseli ile katılımıyla beraber seyirci ile buluşması olacak.