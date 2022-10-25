Uluslararası dağ bisikleti yarışmasının ödülleri verildi

Milas Heraklia antik kentinde bu yıl ikincisi düzenlenen MTB Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonasına 5 ülkeden 120 sporcu katılırken, dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Dağ bisikleti şampiyonası eşsiz doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla dikkati çeken Milas ilçesinde Bafa gölü kenarında Herakleia Antik Kenti’nin de bulunduğu Kapıkırı mahallesinde düzenlendi.

Yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgiyle izlediği şampiyonanın ödül töreninde açıklamalarda bulunan Muğla Valisi Orhan Tavlı, şampiyonanın yapıldığı Bafa Gölü çevresinin tabiat parkı olduğunu belirterek Kapıkırı Mahallesinin Herakleia Antik Kenti ve tarihi kalıntıları ile çok önemli bir kültürel mirasa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Şampiyonada yıldız erkekler kategorisinde Çınar Serdaroğlu birinci, Kadir İlbay ikinci ve Buğra Şahin üçüncü oldu. Elit Kadınlar kategorisinde Nataliia Blagonravova birinci, Gülşah Bircan Akpınar ikinci ve Pelin Altekin üçüncü oldu. Genç Erkekler kategorisinde ise Ali Gün birinci, Osman Taha Anlatıcı ikinci ve Murat Kaan Menek üçüncülüğü elde eti.

Master +35 kategorisinde ise İslam Çavaş birinci, Oğuzhan Çetin ikinci ve Gökhan Öztürk üçüncü oldu. Master +45’de Ferhat Köse, Master +50’de Sedat Avcılar birinci, Adem Koçay ikinci ve Birol Toraman üçüncü oldu. Elit Erkekler kategorisinde Abdulkadir Kelleci birinci, Okan Aydoğan ikinci ve Mustafa Tekin üçüncülüğü elde etti.