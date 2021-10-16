Ülgen; “Yurdun inşaat ruhsatı ‘Foseptik ve ‘Taşıma Suyu’ olarak ruhsatlandırılmış”

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki Ülgen, yeni hizmete giren öğrenci yurdunun su sorununun ruhsatlandırmadan kaynaklı olduğunu belirtirken, su ihtiyacının MUSKİ tarafından karşılandığını açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel müdürü Ülgen, “Bu süreç 2001 yılında başlayan kampüs alanının su ihtiyacının karşılanması ile başladı. Üniversitemiz ve İl Özel İdaremizin yaptığı protokol ile 45 litre saniye suyun 15 litresi köylere, 30 litre saniyesi de Kredi Yurtlar Kurumu ve Üniversitenin kampüs alanı içindeki ihtiyaçları karşılamak için düzenlendi. Bu suyun dağıtımı 2013 yılına kadar devam etti. 2013 yılında kaynakta azalma başlayınca Kredi Yurtlar Kurumu 10 litrelik su hakkını alamamaya başlayınca Belediyeye başvurarak bu haklarını Belediye hattından çekmeye başladı. Şu ana kadar bu hattan suyu kullanıyorlar. Yine kampüs alanı içinde şu anda yeni hizmete giren Turgutreis Öğrenci Yurdunun yapımına karar verildi. Kurumlar yazışmalarını yaptı. Kampüs alanı olunca devir tasfiye ile bize devredilmiş bir hak yok. Tamamen Üniversite sorumluluk sahasında kendi özel suyu var, suyu ile Üniversite ve yurtlarını besliyor. Bizim şebekemiz de yok içeride. Tamamen Üniversitemiz işletiyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü burası için bir proje düzenledi. Projesinde sularını sondaj kuyusu ile atık sularını da paket arıtma tesisi yapmak suretiyle çözme kararı almışlar ve bu şekilde ihaleye çıkmışlar. İnşaat ruhsatlarını da bu yönde almışlar. İnşaat ruhsatı bölümüne baktığınızda ‘taşıma suyu’ ve ‘foseptik’ olarak ruhsatlandırılmış durumda. Yeni açılan yurdumuz şu anda bizden su talep etti. Biz de kampüs alanı dışında yer gösterdik. Şu anda o hattı çektiler ve yurt devreye alındı. Bizim su kaynağımızdan kendilerine çektikleri bir kilometrelik bir hat ile sadece kendilerinin yararlanacağı bir hat ile yaptılar. Dolayısı ile yurdun su ihtiyacı bizden karşılanmış oldu” dedi.

“Arıtma sistemi paket arıtma olarak dizayn edilmiş”

MUSKİ Genel Müdürü Ülgen, artıma tesisi ile ilgili verdiği bilgide, “Arıtma tesisi de paket arıtma tesisi olarak dizayn edilmiş. Öğrenci yurtlarımızın bu tesisleri işletmesi için teknik kadro oluşturmak zorunda. Arıtma tesisi yapmaları belki de burada gri su, kaliteli su çıkartarak yeşil sulama amaçlı yapılmış olabilir. Böyle bir proje özellikle Paris antlaşmasından sonra çok verimli bir çalışma. Fakat bunu işletebilecek teknik kadrolar çok fazla yok. Yaklaşık bir kilometre aşağıda bizim kanalizasyon hattımız var. Buraya bağlanırsa arıtma tesisi çalışır ve bertaraf edilebilir. Fakat özellikle kış aylarında sulama olmayacağı için deşarj suyu nereye boşaltacakları arıttıktan sonra bununla ilgili kısımlarının da ilgili Müdürlük tarafından değerlendirilmesi lazım. İhale şartnameleri, kendi dizaynları bir kenara bırakıp Gençlik Sporun kendi yapmak istediği sistem kenara bırakıp Belediye su vermediği doğru değil. Çünkü 2017-2018’de yapılan projeler bu yönde yapılmış” dedi.