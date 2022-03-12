Ula’da marketlerde etiket denetimi

Büyük zincir marketlerdeki etiketlerde yaşanan fiyat krizi sonrası Ula ilçesinde Jandarma, Zabıta ve Esnaf Odası yetkilileri etiket denetimi yaptı.

Muğla Valiliği ve Ula Kaymakamlığı zincir marketlerdeki etiket denetim tebliği sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı, Ula Belediyesi Zabıta ekipleri ve Ula Esnaf ve Sanatkârlar Odası ekipleri tarafından Ula genelindeki mağazalarda fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler raflardaki ürünler, depolardaki stoklar ile ilgili denetim gerçekleştirirken, denetimlerin aralıksız devam edeceği açıklandı.