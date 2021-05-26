Ula’da kenevir operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Ula ilçesi Gökova Mahallesinde ormanlık alanda keli vaziyette hint keneviri olduğu bilgisine ulaşıldı.

Gökova Mahallesi ormanlık alan içerisinde yasadışı ekim yapıldığı bilgisinin alan Jandarma KOM ve Ula İlçe Jandarma ekipleri, ekimi yapan şahsın Ö.A. olduğunu tespit etti. Ormanlık alanda yapılan aramada 81 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüphelinin evinde uyuşturucu madde arama köpeği Çimen’in katılımıyla yapılan aramada ise 94 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.