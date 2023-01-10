Ula’da araç yangını

Muğla’nın Ula ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla-Marmaris karayolu Kızılağaç Mahallesinde seyir halinde olan araçta başlayan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye ve polis ile ambulans ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası araç yangını söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.