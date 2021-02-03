Ula’da 5 Bin 300 Metre yağmur suyu ana hattı tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula ilçesinde 73 kilometrelik kanalizasyon hattının tamamlamasının ardından yağmur suyu ana hat çalışmasına başladı. Büyükşehir ekipleri 6 bin 720 metre uzunluğundaki yağmur suyu ana hattının yüzde 80’i olan 5 bin 300 metresini tamamladı. Geri kalan bin 420 metre uzunluğundaki yağmur suyu ana hattının tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

Başkan Gürün; “Ula’mıza yakışan hizmetler için çalışıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Ula’da devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Gürün; “Ula’mızda tamamlanan kanalizasyon çalışmalarından sonra yağmur suyu ve diğer altyapı çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Kurumlar arası işbirliği ve uyum içerisinde çalışarak ilçemizin eksikliklerini tamamlıyoruz. Alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandığında kanalizasyonu, doğalgazı, elektriği, meydan düzenlemeleri ile Ula modern bir görünüme kavuşacak.” dedi.