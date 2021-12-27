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Ula’da 259 litre kaçak alkol ele geçirildi
Muğla’nın Ula ilçesinde Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 250 litre kaçak alkol ele geçirildi.
MUĞLA 27.12.2021, 18:24
Muğla’nın Ula ilçesinde Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 250 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda E.M. isimli şahsın ticari amaçla kaçak el yapımı alkollü içki yaparak sattığı tespit edildi.
Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararı sonrası E.M. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada el yapımı kaçak 250 litre rakı, 5 litre likör cinsi alkollü içki ele geçirildi. Şüpheli ifadesinin alınmasından sonra savcının talimatı ile serbest bırakıldı.