Ula’da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Muğla’nın Ula ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Ula ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk büstüne Ula Kaymakamlığı ve Ula Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunuldu. Çelenk Sunma törenine Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, ilçe protokolleri, şehit aileleri, gaziler, kurum amirleri, Emniyet ve Jandarma mensupları katıldı. Çelenklerin sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiir okunması ile son buldu.