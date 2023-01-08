Ula Kokpit Hentbol takımı yarı finale kaldı

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Hentbol Genç Erkekler Türkiye şampiyonasın grup maçlarında Muğla temsilcisi Ula Kokpit Okulu yarı final maçlarına katılmaya hak kazandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Nazilli ilçesinde 4-7 Ocak tarihlerinde yapılan okullar arası Hentbol Genç Erkek Grup müsabakalarında Muğla temsilcisi Ula Kokpit takımı Kütahya temsilcisi Kütahya Spor Lisesi’ni 34-12, Burdur temsilcisi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesini ise 23-15 mağlup ederek yarı finallere katılma vizesi aldı.

Yar final maçları 7-10 Şubat tarihleri arasında Muğla’nın Marmaris ilçesinde yapılacak.