Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesi Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Gölcük Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Edinilen bilgiye göre Başkan Akkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gölcük Mahallesi'nde ev ziyaretleri yapan 62 yaşındaki Akkaya, bu sırada fenalaştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk babası Akkaya'nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

İSMAİL AKKAYA KİMDİR?

İsmail Akkaya, 1958 yılında Gökova’da doğdu.

İlkokulu Akyaka’da , orta öğrenimi Salihli, Marmaris ve Dalaman Tarım Meslek Lisesi’nde tamamladı.

Meslek hayatına 1976 yılında Antalya Tarım İl Müdürlüğü’nde memuriyet hayatına başlayan Akkaya, daha sonra Ula, Köyceğiz, Bodrum’da ziraat teknisyeni olarak 15 yıl memurluk yaptı. Bu arada Anadolu Üniversitesi Tarım ön lisans bölümünü bitirdi.

İsmail Akkaya, 7 Haziran 1992 -Mart 2004 yılları arasında 12 yıl Akyaka belediye başkanlığı yaptı. 2005-2010 yılları arasında işletmecilik yaptı. 2014 yılından beri Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmaktadır. Ulaştırma ve bütçe komisyonlarında görev aldı. 1 Eylül 2015 -1 Kasım 2018 tarihleri arasında 3 yılı aşkın süre Ula İlçe Başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca 10 yıl Marmaris Deniz Ticaret Odası yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.

Akkaya, evli ve iki çocuk babasıydı.