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Ula arenasında ilk boğa güreşi

Muğla’da yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra ilk boğa güreşi Ula ilçesinde düzenlendi. Boğa güreşleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Türkiye’nin en büyük boğa güreşi arenasında gerçekleştirildi.

MUĞLA 26.09.2021, 17:48
Ula arenasında ilk boğa güreşi

Muğla’da yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra ilk boğa güreşi Ula ilçesinde düzenlendi. Boğa güreşleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Türkiye’nin en büyük boğa güreşi arenasında gerçekleştirildi.

Pandemi nedeniyle 2019 yılından sonra ara verilen Muğla’daki boğa güreşleri Ula Arenasının hizmete girmesi ile başladı. Tesise geçen yıl görevi başında kalp krizi sonrası vefat eden Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya’nın ismi verildi. Bu yıl 29’uncusu düzenlenen Ula boğa güreşleri Türkiye’nin en büyük boğa güreş arenasında start aldı.

Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği boğa güreşlerine Muğla’nın yanı sıra, Aydın’dan da boğalar katıldı. 200’ü aşkın boğanın katıldığı güreşleri izlemek için Muğla ve ilçelerinin yanında Aydın ve Denizli illerinden de izleyiciler takip etti.

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