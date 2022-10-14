Ukraynalılar, Rusya’yı protesto etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Ukraynalılar, Rusya’nın ülkelerine yönelik işgal girişimini bir kez daha protesto etti.

Akşam saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı’nda bir araya gelen aralarında çocukların da olduğu Ukraynalı kadınlar, İngilizce, Türkçe ve Ukraynaca yazılmış “Çocuklar ölmesin”, “Putun’i durdurun”, “Savaşı durdurun, Putin’i durdurun” yazılı döviz ve pankartlar açtı. Kimi protestocuların can dostları ile katıldığı eylemde Ukraynaca şarkılar çalındı, savaş mağdurları için bağış toplandı.

Meydandan geçen vatandaşlar eylemi ilgiyle izledi

Bodrum Ukraynalılar Dernek Başkanı İrina Demiroğlu, yaptığı açıklamada füze saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiğini ifade ederek, “10 Ekim sabahı Rusya, Ukrayna’nın şehirlerine füze saldırısı düzenleyerek terör devleti statüsünü bir kez daha teyit etti. Ukrayna’nın barışçıl şehirlerine neredeyse 100 düşman füzesi fırlatıldı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve siviller yaralandı. Ukrayna’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanırken bazı bölgelerinde su temini problemleri başladı. Böylece Rusya, Ukrayna’nın sevil altyapısının yok edilmesine yönelik sıradaki terör eylemini gerçekleştirdi. Ukrayna şehirlerine İran yapımı kamikaze dronlar ile enerji sistemini yok etmeye ve kaos ile panik yaymaya çalışıyor. Bununla birlikte Kremlin sivilleri hedef alıyor. Bu tür eylemlerle terör devleti, Ukrayna ordusu yerine sivillerle savaştığını gösteriyor. Ukrayna’nın sivillerini öldüren saldırgan Rusya’yı terör devleti olarak tanımaya çağırıyoruz.” diye konuştu.

Son günlerde medyada Putin’in köprü patlatmasından sonra kışkırtıldığına yönelik açıklamalar yapıldığını dile getiren Bodrumlu Ukraynalılar Derneği üyesi Galina Ateş, “Rusya köprüden öncede Ukrayna’ya füzelerle saldırıyordu. Binlerce sivil öldürüldü. Putin savaş alanındaki yenilgisinden dolayı bu füze terörünü gerçekleştiriyor. Unutmayalım saldırgan Rusya, Ukrayna kendini savunuyor.” şeklinde konuştu.