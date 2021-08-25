banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bir yangın da Kula'da!
Bir yangın da Kula'da!
Deterjanların içeriği değişsin
Deterjanların içeriği değişsin
Zonguldak'ta cami inşaatına hilafet bayrağı astılar
Zonguldak'ta cami inşaatına hilafet bayrağı astılar
ABD'de uçak otoyola acil iniş yaptı: 2 yaralı
ABD'de uçak otoyola acil iniş yaptı: 2 yaralı

Ukrayna Bağımsızlık Günü, Marmaris’te kutlandı

Ukrayna Bağımsızlık Günü, Marmaris’te de kutlandı. Ukrayna Özbekistan Marmaris Sanat ve Dayanışma Festivali kapsamında düzenlenen bağımsızlık günü kutlamasına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

MUĞLA 25.08.2021, 15:37
Ukrayna Bağımsızlık Günü, Marmaris’te kutlandı

Ukrayna Bağımsızlık Günü, Marmaris’te de kutlandı. Ukrayna Özbekistan Marmaris Sanat ve Dayanışma Festivali kapsamında düzenlenen bağımsızlık günü kutlamasına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

Ukrayna Özbekistan Marmaris Sanat ve Dayanışma Festivali kapsamında önceki akşam Ukrayna’nın bağımsızlık günü kutlaması da gerçekleştirildi. Bir otelde gerçekleştirilen kutlamaya Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Sonyaşnik Vakfı Başkanı Alla Gorbunova ve çok sayıda davetli katıldı.

Dans gösterilerinin sunulduğu, şarkıların söylendiği gecede konuşan Sonyaşnik Vakfı Başkanı Alla Gorbunova, 24 Ağustos 1991’de kabul edilen bağımsızlığın 30. yılını kutladıklarını belirterek, “30 yıldır dost ve kardeş ülke Türkiye ile sıcak ilişkiler içindeyiz Marmaris ise bizim için çok daha özel. Bu bağlarımız, dostluklarımız ileriki yıllarda da artarak devam edecek. Bizi konuk ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise “Ukraynalı dostlarımızın bu önemli gününü bir kez daha kutlar, Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostluk bağlarının katlanarak güçlenmesini dilerim” ifadesini kullandı.

Yorumlar (0)
31°
açık