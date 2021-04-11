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Uçuruma yuvarlanmasını ağaç engelledi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde seyir tepesinden uçuruma doğru hareket eden araç ağaca çarparak asılı vaziyette kaldı. Aracı ve içerisindeki sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

MUĞLA 11.04.2021, 14:48
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Uçuruma yuvarlanmasını ağaç engelledi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde seyir tepesinden uçuruma doğru hareket eden araç ağaca çarparak asılı vaziyette kaldı. Aracı ve içerisindeki sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Datça Karayolu’nun altıncı kilometresinde bulunan seyir tepesi mevkiinde hakimiyetini kaybeden Fırat G. idaresindeki 35 ARE 442 plakalı otomobil uçuruma yuvarlanacağı sırada ağaca çarparak asılı halde kaldı. Vatandaşların acil yardım hattını araması üzerine olay yerine gelen Marmaris İtfaiye ekipleri aracı ve içinde bulunan sürücüyü halatlar ve çekici yardımı ile kurtardı. Sağlık durumu iyi olan Fırat G.nin aracında ise küçük çapta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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