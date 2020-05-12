Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
99616
ALTIN
383.327
DOLAR
6.9907
STERLİN
8.5907
EURO
7.5856

Uçak’tan Engeliler Haftası mesajı

EĞİTİM BİR-SEN MUĞLA ŞUBE BAŞKANI ÖNDER UÇAK

Uçak’tan Engeliler Haftası mesajı

EĞİTİM BİR-SEN MUĞLA ŞUBE BAŞKANI ÖNDER UÇAK

12 Mayıs 2020 Salı 14:19
2 Okunma
Uçak’tan Engeliler Haftası mesajı

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Engelliler Haftası’ nedeniyle yaptığı açıklamada, engelin bilinçli hak savunuculuğu ile aşılabileceğini açıkladı.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, “Ülkemizle birlikte dünyanın hemen hemen tamamını etkisi altına alan Korona virüs salgını maalesef yaşamımızı köklü bir biçimde etkiliyor ve değiştiriyor. Bu sürecin başında engeli bulunan çalışanların mesaiden muaf tutulması ve korunmasından dolayı bir vatandaş ve kamu görevlisi olarak hassas yaklaşımlarından dolayı başta Cumhurbaşkanımıza ve hükümete teşekkür ediyoruz. Engelli bireyin sevgiye ihtiyacı var ancak engel sadece sevgiyle aşılmaz. Engel, bilinçli hak savunuculuğuyla aşılır tam bu noktada, engeli bulunan bireylerin çözüm bekleyen birçok sorunu bulunmakta olup bu çözümlere dair komisyonumuzun teklif ve tespitleri bulunmaktadır. Bir yandan engellilerin sorunları çözülürken, diğer taraftan bireylerin engelli olmasını engellemek üzere gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca engeli bulunan bireylerin yakınlarının desteklenmesi, teşvik edilmesi hususlarında ve pozitif ayrımcılık kapsamında özel bazı düzenlemelere gerek olan konular alanlar ve mecraların bulunduğunu da belirtmek isteriz. Eğitim Bir-Sen engelli komisyonu olarak kamu personel sisteminde ve mevzuatında engellilere yönelik istihdamın artmasını (en az yüzde 6’ya çıkarılmasını), görevde yükselme imkanlarının çoğalmasını, kariyer görevlerde engellilerin yer almasını ve yönetim görevlerinde engelli kamu görevlilerinin bulunmasını sağlayacak, kolaylaştıracak ve artıracak düzenlemelerin hem hakkın teslimi, hem de engelliler konusunda medeniyet persfektimizin somuta yansıması olarak görüyoruz. Engelli olmak hiç kimsenin tercihi değildir ve engellileri engellenen olmaktan kurtarmak herkesin görevidir. Unutmayalım ki engelli olan birey yâda insan değil herhangi bir uzvu ya da yetisidir. Yürüme, görme, işitme ve zihinsel ve diğer yetileri engelli olanın uzuvlar yönüyle etkili ve kaliteli kamu hizmeti sunmasına, hizmet ve iş üretmesine engel yoktur ve olunmamalıdır. Salgının etkilerinin yok edileceği ve engelli farkındalığının hissedileceği bir gelecek umuduyla Engelli Haftasını engellerin aşıldığı, toplumsal dayanışma ve farkındalığımızın arttığı, farklılıklarımızla birlikte gelişip güçlendiğimiz günlerin başlangıcı olmasını diliyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Başkan Paskal’dan Ticari Taksilere Kovid-19 Uyarısı
Başkan Paskal’dan Ticari Taksilere Kovid-19 Uyarısı
Milas’ın yeni hastane yolunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı
Milas’ın yeni hastane yolunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı
Bodrum çiçeklerle donatılıyor
Bodrum çiçeklerle donatılıyor
Klinik sahibi doktorlara 5 bin maske dağıtıldı
Klinik sahibi doktorlara 5 bin maske dağıtıldı
Öztürk Ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu
Öztürk Ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu
Diyanet-Sen Muğla Şubesi, “Başkanımızın da yanındayız”
Diyanet-Sen Muğla Şubesi, “Başkanımızın da yanındayız”
Fethiye’de sağlık çalışanlarından moral dansı
Fethiye’de sağlık çalışanlarından moral dansı
Aftan çıkıp sokakta yaşayan vatandaşa yardım gecikmedi
Aftan çıkıp sokakta yaşayan vatandaşa yardım gecikmedi
Marmaris polisinden vatandaşa sürpriz evlilik yıl dönümü pastası
Marmaris polisinden vatandaşa sürpriz evlilik yıl dönümü pastası
Marmaris’te 23 Nisan kutlamaları
Marmaris’te 23 Nisan kutlamaları
Aç kalan domuzlar Marmaris sokaklarına indi
Aç kalan domuzlar Marmaris sokaklarına indi
Yolları bozanlara 5 milyon ceza
Yolları bozanlara 5 milyon ceza
Muğla’da toplu ulaşım kullanımı yüzde 90 azaldı
Muğla’da toplu ulaşım kullanımı yüzde 90 azaldı

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim