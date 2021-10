Uçak’tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, kurtuluş savaşında vatan toprağı için verilen destansı mücadele ruhunun 15 Temmuz’da devam ettiğini, emperyalist işgal girişimlerine karşı bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Uçak, “98 yıl önce, cesaretle yaşamayanın esaretle öleceği hakikatinin bilincinde olarak Malazgirt’ten Çanakkale’ye ve İstiklal Harbi’ne kadar millî egemenliğini savaş meydanlarında dünyaya ilan etmiş olan milletimiz, millet iradesine dayanan Cumhuriyet ile yeni devletini kurmuştur. 29 Ekim, yediden yetmişe milletimizin sindirilmez, esir edilmez ruhu, varoluş kudret ve kararlılığıdır. Cumhuriyet, milletimizin aynı inanç ve amaç için, aynı duygu ile birlikte hür ve bağımsız yaşama iradesi, başarma iddiasıdır. Milletin egemenliği, özgürlüğün, istiklalin, kardeşliğin, adaletin, hukukun, demokrasinin, barışın egemenliğidir. Emperyalist zulme karşı evrensel adaletin ve özgürlüğün mekânı olan bu topraklarda Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kurulan Cumhuriyet, cumhur iradesinden güç ve ilham alarak teşekkül etmiş, güçlenmiştir. 15 Temmuz ihanet ve işgal girişimine karşı verilen destansı direniş, İstiklal Harbi’ni sürdüren ruhun bugün de bu millete canlılık, dirilik vermeye devam ettiğini göstermiştir. Her türlü zihnî işgal ve kuşatmayı kırarak kurumsal başarıları ilimde, sanatta, teknolojide, demokraside, ekonomide, özetle hayatın her alanında sürdürmek için daha çok çalışmalı, çaba harcamalıyız. Millî iradenin bir kez daha güncellenen zaferini akılla, bilimle, sanatla tüm dünyaya özellikle mazlum ve mağdur milletlere örnek ve ilham olacak şekilde taçlandırmalıyız. Eğitim Bir-Sen olarak, Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yılında, vatanın bölünmez bütünlüğü ve millet iradesinin egemenliği için mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu vatan toprağı için can veren şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor; ülkemize, bölgemize ve bütün dünyaya özgürlüklerin, kardeşliğin, huzur ve barış ikliminin hâkim olmasını temenni ediyoruz” dedi.