Uçak’tan çalışan gazeteciler günü mesajı

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Uçak yaptığı yazılı açıklamada, “Gazetecilik, fertlerin, yerelde ve dünya genelinde meydana gelen gelişmelerden haberdar olması, toplumun haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olması için önemli ve gerekli bir meslektir. Yorucu ve yıpratıcı bir tempoyla toplumsal olaylardan afetlere, terörden savaş alanına kadar zor, tehlikeli anlarda ve yerlerde, zamanla yarışarak, gelişmeleri haberleştirerek bizlere servis eden gazeteciler kamuoyu açısından çok önemli bir görev yapmaktadır. İnsan hakları ve hürriyetinin kullanımı açısından basın özgürlüğü önem taşımaktadır. Düşünce, inanç, kanaat ve ifade özgürlüğü ancak basın özgürlüğüyle mümkün olabilmektedir. Gerçeklerin haber olmadığı yerlerde insanlar doğrudan mahrum, yalana mahkûm olmaktadır. Çalışan gazeteciler, topluma doğru haber ulaştırmak için gerçekten ağır şartlarda çalışmaktadır. İç karışıklıklar, savaş ve afet bölgeleri başta olmak üzere, birçok tehlikeli alan ve riskli coğrafyalarda zorlukları göğüsleyerek bize doğru haber ulaştırma gayretiyle zamanla yarışan gazeteciler, değerli bir görev icra etmekte, birçoğu bu görev sırasında hasta olmakta, yaralanmakta hatta canından olmaktadır. Bir akıl, fikir, vicdan işi olarak toplumsal üst yapıyı belirleyen basın çalışanları mağdur edilmemeli, başta insanca yaşamalarına yetecek ücret olmak üzere hak ettikleri ilgiyi görmelidir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, basın çalışanlarının, daha geniş yasal hak ve imkânlara sahip olmalarını istiyoruz. Hak, emek ve özgürlük mücadelemize katkıda bulunan, çalışmalarımızın üyelerimize ve topluma ulaşmasına vesile olan, mesai kavramı olmaksızın gece gündüz demeden ter akıtan basın emekçilerinin ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, bugünün çalışma şartlarının iyileştirilmesine vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi.