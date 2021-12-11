Uçak Yatağan’da okulları ziyaret etti

Yatağan ilçesindeki okul ve kurumları ziyaret eden Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak ilave ödeme, 3600 ek gösterge ve meslek kanunu hakkında açıklamalarda bulundu.

Uçak, “Sendika olarak, kamu görevlilerinin son üç aylık dönemdeki ekonomik dalgalanmalardan en az şekilde etkilenmesi adına Genel Merkezimizce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, kamu görevlilerine yönelik ‘Ek Protokol’ imzalanması suretiyle ilave ödeme/ek zam yapılmasının yanı sıra, 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler konularında bir an önce çalışılmaya başlanması hususunda mutabakata varıldı. Bu konuda sağlanan mutabakatın yanı sıra sözleşmeliler konusunu da yeni yılın başlarında gündeme alacağız. Bunun yanında üç yıldır askıda bekleyen ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun icraata dönüşmesi noktasında 81 ilde örgütlü teşkilatımızla bir etkinlik yaparak muhataplarımıza sesimizi duyurmaya çalıştık. Öğretmenlerin bir meslek kanununun olmaması, mesleğin kariyer meslek olmaması asla kabul edilemez” dedi.

Program kapsamında Yatağan Fatih Ortaokulunda İlköğretim Matematik Öğretmeni olarak görev yapan ve 4 Aralık’ta vefat eden sendika üyesi Mustafa Kağan Bice’nin okulunu ziyaret eden Uçak, Yatağan Şehit Engin Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.