Uçak: “Muğla’da Milli Eğitim’de yetkimiz devam ediyor”

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yetkili sendika belirleme çalışmaları kapsamında eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikaların şube başkanlarının ve yöneticilerinin katılımı ile sendikaların 2021 yılı üye sayıları mutabakat metni imza altına alındı.

İmzalanan mutabakat sonucunda Muğla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikaların içerisinde son 5 yılda yetkili olan sendika Eğitim Bir-Sen, 6’ncı kez üst üste 3 bin 573 sayısı ile yetkili sendika oldu.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, imzalar atıldıktan sonra yaptığı açıklamada “Muğla Milli Eğitim’de eğitimcilerin tercihi bir kez daha Eğitim Bir-Sen oldu. 3 bin 573 üyemize, sendikamızı okullarda, kurumlarda eğitim çalışanlarımıza anlatan, kutlu yürüyüşe davet eden Eğitim Bir-Sen’e, emek, ömür ve gönül verenlere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.