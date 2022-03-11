Uçak: “İstiklal Marşı, kurtuluş mücadelemizin özlü ifadesidir”

İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabul edilişinin 101’inci yılı nedeniyle açıklama yapan Eğitim Bir-sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, İstiklal Marşı’nın kurtuluş savaşının özlü ifadesi olduğunu açıkladı.

Uçak yaptığı açıklamada, “İstiklal Marşı, milletimizin canı ve kanı pahasına imanından, kardeşliğinden, adaletten, onur, izzet ve özgürlüğünden vazgeçmemek üzere karar kıldığı bir varoluş manifestosu, bir millî mutabakat metnidir. Milletimizin bin yıllık destanının özlü ve sözlü ifadesi, tarihin derinliğine yazılmış temel varoluş yasası olan İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yılını aynı bilinçle idrak ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy, milletin değerleriyle kendi ahlakını birleştirmiş, ömrü boyunca esarete, cehalete, haksızlığa, hukuksuzluğa, tefrikaya karşı imanın, ahlakın ve istiklalin mücadelesini vermiş müstesna bir şahsiyet olarak yarışmaya katıldı. 724 eser arasından Mehmet Akif Ersoy’un ‘İstiklal Marşı’ isimli eseri, TBMM’nin 12 Mart 1921 tarihindeki oturumunda yüksek sesle okundu ve alkışlar arasında oy birliği ile kabul edildi. 100 yıldır ay-yıldızlı bayrağın ses ve söz formu olmuş İstiklal Marşı, bizim için sadece törenlerde okunan ulusal bir şiir değildir. Değeri, yazıldığı dönemin konjonktürel anlam ve anlamalarla da sınırlı değildir. İstiklal Marşı, bütün zalimlerine karşı direnmenin, tek dişi kalmış canavarlara hak ettiği dersi vermenin, millete güvenmenin sembolik, özlü öğretisini, hayat, insan ve medeniyet tasavvurunu, ahlaki ilkelerini içeren veciz bir metindir. Sendika olarak, millî mutabakat metnimiz olan İstiklal Marşı’nın TBMM’de ‘Millî Marş’ olarak kabul edilişinin 101. yılında, istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz” dedi.