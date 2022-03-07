Uçak: “Güçlü kadın, güçlü bir geleceğin habercisidir”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, kadının, toplumun tüm katmanlarının taşıyıcı unsuru ve çalışma hayatının önemli aktörü olduğunu açıkladı.

Uçak yaptığı yazılı açıklamada, “Bir insan olarak hayatımızın her dönemini farklı rollerle kuşatan kadınlarımızın toplumsal konumunu örselemeden, saygınlığını muhafaza ederek hakkını teslim etmek sağlıklı bir toplumsal yapının olmazsa olmazıdır. Bir medeniyetin büyüklüğünün en önlemli göstergelerinden biri, kadına bakış açısıdır. Bizim medeniyetimizde tarihin her döneminde kadınlarımız hayatın her alanında yer almış, toplum kendi içinden tarih yapıcı örnek şahsiyet niteliğinde kadınlar çıkarmıştır. Bizim inancımız, kız çocuklarını hor gören, diri diri toprağa gömen cahiliyeyi yıkmış, kadını baş tacı yapmış, ‘Cennet annelerin ayaklarını altındadır’ diyerek kadınları yüceltmiş, onlara ne kadar değer verdiğini ortaya koymuştur. Kadın ve erkek arasında eşitliği bozacak, hukuku yıkacak, adaleti yok edecek, onları önce biyolojik kimliğinden, sonra sosyal rolünden uzaklaştıracak her türlü söylem ve proje, telafisi mümkün olmayan yıkımlara sebep olur. İnsana değer katacak, medeniyet değerlerimizi koruyup yüceltecek bir gelecek, ancak emek veren kadının hakkını alması, ailenin ayakta tutulması ve toplumsal yapının korunmasıyla mümkündür. Kadınların, iş ve aile hayatı arasında sıkışıp kalmadan, üreten ve çocuk yetiştiren kadın rollerinden birini diğerine feda etmeden hayatlarını sürdürmeleri sağlanmalıdır. Güçlü kadın, güçlü aileyi; güçlü aile ise güçlü toplumu oluşturur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, sadece bir kutlama günü olarak kalmamalı; bir değeri ve değerleri anlama, hakkını teslim etme, emeğinin karşılığını esirgememe konusunda bir bilinç tazeleme günü olarak da değerlendirilmelidir” dedi.