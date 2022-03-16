Uçak; “Eğitim çalışanlarına yeni sosyal ve mali haklar verilmeli”

Menteşe, Kavaklıdere ve Marmaris ilçelerindeki okul ve kurumları ziyaret eden Önder Uçak, sendikal çalışmalar ve eğitim gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Türkiye’nin küresel gelişmelerden etkilendiğini, Eylül ayından itibaren gıda başta olmak üzere enerji, kira, ulaşım ve temel tüketim maddelerindeki fiyat artışlarının sabit gelirlilerin alım gücünü olumsuz yansıdığını belirtti. Uçak, “Sendikal tarihimiz, eyleme dönüşen söylemin, yasaklara direnmenin, özgürlükler için emek harcamanın, ülke meseleleri için elini taşın altına koymanın, haksızlara karşı alanlarda olmanın; mazlumlardan, mağdurlardan yana olmanın, çözümün, kazanımların, başarıların, sendikacılığa çağ atlatmanın tarihtir. Soylu mücadelemizin 30 yılının her anında, çağı kurtarma derdinde olan fedakâr yüreklerin, vefakâr ve cefakâr yiğitlerin emeği ve alın teri vardır. Bu davayı öksüz bırakmayanlarla, zor zamanda öne atılanlarla, mücadeleyi omuzlayanlarla, safları sık tutanlarla; hak, emek, adalet mücadelesine baş koyanlarla bu yolun hakkını vermeye devam edeceğiz.

Eğitim yönetiminde çok önemli bir görevi icra eden; şube müdürlerinin haklı beklentilerini karşılayacak, hiyerarşideki makamlarına uygun yeni haklar tanıyacak adımlar atılma gerektiğini ifade eden Uçak, “İşin mutfağında olan şeflerimiz, memurlarımız, hizmetlilerimiz, sözleşmeli personellerimiz başta olmak üzere tüm eğitim çalışanlarımıza yeni sosyal ve mali haklar verilmelidir” dedi.