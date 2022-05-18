Uçak: “Bir milletin geleceği, iyi yetiştirilmiş gençliğidir”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın yıldönümünde açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, bir milletin geleceğinin iyi yetişmiş gençliği olduğunu söyledi.

Uçak yaptığı açıklamada, “19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, bağımsız yaşamayı karakter edinmiş bir milletle birlikte emperyalist işgalcilere karşı millî mücadeleyi başlattıkları tarihî bir gündür. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlatılan, Anadolu’da milletin azim ve inancıyla dalga dalga büyüyen kurtuluş mücadelesi zafere ulaşmış, milletin topyekûn başarısı meclisin açılışıyla kurumsal bir güç ve iradeye dönüşmüş, 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmıştır.

19 Mayıs’ın anlamının ve öneminin şuurunda olmak, tarihsel ideal ve iddialarıyla milletimizin bekasını hedef alan emperyalist kumpas ve saldırıları fark edip onlara kararlı, inançlı ve hep birlikte karşı koymaya devam etmekle mümkündür. Millî irade ve egemenliğimiz üzerine oynanan kanlı, kirli oyunları boşa çıkarma ve medeniyet yarışında öne geçmeyi amaçlayan çabamızda, en hayati ve tarihî görev milletimizin ümidi, heyecanı, geleceği olan gençlere düşmektedir. Bir millet, geleceğini, iyi yetişmiş genç nesillerle kurabilir. Millî değerlerin yanı sıra, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojiyle donanmış gençlerimiz, ecdadımızın bedelini canları ve kanlarıyla ödeyerek bizlere armağan ettikleri bu vatanı yarınlara daha güçlü değer ve donanımla taşımanın onurlu mesuliyetini, ruhlarının derinliğinde duymalıdır. Eğitim Bir-Sen olarak, nitelikli bir eğitimle medeniyetimizin insan ve hayat değerlerinin verdiği güç ve gençlerimizin yarınlara taşan hayat enerjilerinden aldığımız ilhamla, başarılarımızın kökleşeceğine, zaferlerimizin taçlanarak süreceğine olan inancımız tamdır. Bu şuur ve sorumlulukla, geleceği omuzlama gayreti ve heyecanı içinde olan gençlerimize de eğitim ordumuza da güveniyor, onlarla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, kurtuluşu kuruluşla taçlandıran millî mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle, hürmetle anıyor; gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyoruz” dedi.