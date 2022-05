Uçak: “Anne, varlığımızın en güçlü değeri ve dayanağıdır”

8 Mayıs Anneler Günü nedeniyle açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, sınırsız fedakârlıklarla nesilleri yetiştiren, yüksek sorumluluk duygusuyla toplumu birleştiren, ailenin temel direği, şefkatin, merhametin, iyiliğin timsali annelerin gününü kutladklarını açıkladı.

Uçak yaptığı açıklamada, “Ulvi varlığı, hayatımızdaki önemi ve toplumsal rolüyle müstesna bir yere sahip olan annelerimizin hakkının teslim edilmesi ve kıymetinin bilinmesi için inanç ve medeniyet değerlerimiz anneliği her zaman yüceltmiştir. Ona karşı sorumluluk konusunda çok hassas kurallar koymuş, annelerini memnun etmeyen bir toplumun iflah olmayacağına dikkat çekmiş, ilahi adalet karşısında da bağışlanmayacağını vurgulamıştır. ‘Ana başa taç imiş, her derde ilaç imiş’ sözü milletimizin anneliğe bakışını özetlemiştir. Ne var ki, tüm değerlerimize musallat olan kapitalizm, annelik gibi ulvi bir değeri de kendine pazarlama metaı hâline getirmiş, pazarlama teknikleriyle içini boşaltmış, anneliği aşındırmak için her türlü arayüzü kullanmıştır. Bunu hayatın her alanına yaymaya; sinemadan dizi sektörüne, gazete manşetlerinden sosyal medyaya kadar anneliği kendi bağlamından kopararak kendine hizmet eder hâle getirmeye çalışmış ve çalışmaktadır. Annelik, inanç değerlerimizden, kültürel ögelerimizden ve var olan geleneklerimizden kopartılarak bir imaja indirgenmek istenmektedir. Bu bozuk anlayışın neticesinde annelik inşa edici, yapıcı ve birleştirici toplumsal rolünden uzaklaştırılarak, kapitalizmin sınırlarına hapsolmaktadır. Bizim tarihimizin her evresinde anneler büyük rol üstlenmiştir. Savaşın da barışın da annesiz olmadığı bu topraklar kendi değerlerinden asla vazgeçmeyecektir Eğitim Bir-Sen olarak, her yönüyle hayatımızda büyük önemi ve değeri olan, varlıkları bize güç veren, varlığımızın maharetli mimarları bütün annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.