Üç tenor, Bodrum’da konser verecek

Murat Karahan, Hakan Aysev, Efe Kışlalı “3 Tenor” konseri ile 23 Temmuz Cumartesi saat 21.00’de Bodrum Antik Tiyatro’da seyirci ile buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) temsilleriyle renklenen 4. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri, 16 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği ve Bodrum Antik Tiyatro’da seyirci ile buluşturulmaya devam ediyor.

Bu çerçevede düzenlenen “3 Tenor” konserinde, Orkestra Şefi Serdar Yalçın yönetiminde, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ünlü tenorlara eşlik edecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Tenor Murat Karahan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları Hakan Aysev ve Efe Kışlalı opera aryalarından müzikallere, pop parçalarından türkülere geniş bir repertuvarla muhteşem bir müzik şöleni sunmaya hazırlanıyorlar.

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Bodrum Antik Tiyatro’da 23 Temmuz Cumartesi saat 21.00’de gerçekleşecek konserde sanatseverler müziğe doyacak.