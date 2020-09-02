Üç gündür römorkta yaşayan ailenin yardımına Kızılay yetişti

Muğla’nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylası’nda 30 Ağustos’ta elektrik kontağından çıkan yangında banka taksidini ödemek için çektiği 40 bin lirası ile birlikte evi yanan ve 3 gündür traktör römorkunda yaşayan Mehmet Ali Ünal ile ailesinin yardımına Kızılay Menteşe Şubesi yetişti.

Menteşe Kızılay Şube Başkanı Kenan Gürbüz ve ekibi mağdur aileye destek verdi. Traktör römorkunda yaşadıklarını söyleyen Ayşe Ünal, "Evim tutuşarak yandı. Elimden gelen bir şey yok. Traktör römorkunda kalıyorum" diye konuştu.

Mehmet Ali Ünal ise, "20 yıldır Karabağlar Yaylası’nda yaşıyorum. Pazar günü akşam saat 6 gibi Muğla’ya iş görüşmesine gitmiştim. Geldim. Evin önüne gelene kadar yangından haberim olmadı. Kapıdan içeri hayvan girdi zannettim. Çıtırtı duyunca ateş olduğunu fark ettim. Kuyudan dinamonun fişini söktum. Bir anda dinamo kesildi. 3 senedir biriktirdiğim 40 bin liram yandı. Hayvanlarımı satmıştım. Bankaya borcum vardı. Ben de faizler düşsün diye bekletiyordum. Paramı yatırayım diye düşünmüştüm. Param da gitti" dedi.

30 Ağustos’ta evinin yandığını söyleyen Ünal, "3 gündür traktörün römorkunda yatıyorum. Elektriğimizin açılmasını, evimizin yapılmasını istiyorum. Bazı beyaz eşya eksiklerimiz var" diye konuştu.

Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz de, "Mehmet Amcanın başına gelenler hepimizi üzdü. Çiftçilikle uğraşan bir hemşerimiz. Duyar duymaz Kızılay Genel Merkezi’mizle görüşüp harekete geçtik. Bugün bir hayırsever savcımızın bize ulaşması sonrası bir mobilya takımı getirdik. Onun dışında gıda paketi ve çocuklar için kıyafet getirdik. AFAD ise burada bir prefabrik çalışması yapacak. Konteyner yerleştirecek. Menteşe Kaymakamlığımız ve Valiliğimiz Mehmet Amca için seferber oldu. Amacımız onların sıkıntılarını bir an önce gidermek. Devlet ve Millet olarak bunu başaracağımızı düşünüyorum. Kış yaklaştığında da onlarla irtibatı koparmadan gerekli desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

AFAD tarafından aileye geçici afet konteyneri yardımı yapılacağı öğrenildi.