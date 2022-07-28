Üç asırlık ağaç koruma bekliyor

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesinde vatandaşlar üç asırlık ağacın koruma altına alınmasını istiyor.

322 yaşında olduğu tahmin edilen Göktepe Mahallesi Karabağ mevkiindeki kara selvi ağacı için mahalle halkı bu ağacın koruma altına alınmasını isteyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Göktepe Mahallesi’nde yaşayan Üstün Yaşa ağaçla ilgili olarak, "1700’lü yıllardan bu güne kadar hiç bir şey olmayan kara selvi ağacı bu zamana kadar ayakta durduysa bundan sonrada gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz. Bu ağaç koruma altına alınıp bizlerden sonraki nesillere aktarılmasını istiyoruz. Yetkililerden bu ağacı koruma altına almalarını ve bundan sonra da koruma altında yaşamasını istiyoruz” dedi.