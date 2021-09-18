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Üç aracın karıştığı kaza sonrası kilometrelerce kuyruk oluştu

Muğla’nın Menteşe İlçesi Gülağzı Mahallesinde üç aracın karıştığı kaza sonrası kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazada hurdaya

MUĞLA 18.09.2021, 13:07
Üç aracın karıştığı kaza sonrası kilometrelerce kuyruk oluştu

Muğla’nın Menteşe İlçesi Gülağzı Mahallesinde üç aracın karıştığı kaza sonrası kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazada hurdaya

dönen araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

Kaza, Menteşe İlçesi Gülağzı Mahallesi kavşağındaki ışıklardan sonra meydana geldi. Alınan bilgilere göre arıza yaptığı iddia edilen ve yol üzerinde duran araca çarptıktan sonra yan şeride geçen kamyona 48 ADZ 116 plakalı ticari araç arkadan çarptı. Hurdaya dönen araç içerisinde sürücü sıkıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araç içinde sıkışan genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Gencin ayağında kırık olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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