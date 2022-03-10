Tuz Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık personeli Menteşe Sınırsızlık meydanında ücretsiz tansiyon ve şeker ölçümü gerçekleştirdi.

Böbreklerin korunması için tuzdan azami derecede uzak durulması gerektiği, düzenli egzersiz yapılması, sağlıklı beslenme, sigara ve alkolden uzak durulması gerektiği açıklandı.

İnsan sağlığının böbreklerin sağlığına doğrudan etki ettiği aşırı tuz tüketiminin kalp damar hastalıklarına, kronik böbrek hastalığına yol açtığı açıklanırken, obezite, ve yüksek tansiyon hastalıklarını tetiklediği belirtildi. Böbreklerin sağlıklı olabilmesi için sigaradan da uzak durulması istenirken, sigaranın birçok kanser içir risk taşıdığı, kalp damar hastalıklarına yol açtığı, böbreklerin işlevini bozduğu, erken yaşlanmaya neden olduğu belirtildi.